Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Edingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, hat sich der Unfall bereits am Freitag gegen 15.30 Uhr ereignet. Der Motorradfahrer befuhr die Mannheimer Straße und wollte an der Kreuzung Bismarckstraße links abbiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungstand missachtete eine 45-Jährige Autofahrerin, die die Mannheimer Straße kreuzen wollte, die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser musste stark abbremsen und kam dadurch zum Sturz. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. red/pol