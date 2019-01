Motto: Klasse statt Masse

Der Familien- und Ehrungsabend hat beim Kleintierzuchtverein Edingen eine lange Tradition. Zwar hätte sich Vorstand Gerhard Stein bei der Feier im Vereinsheim „Zur Glucke“ über ein paar Besucher mehr aus der „Vereinsfamilie“ gefreut, aber familiär ging es trotzdem zu. Das lag auch am Nachwuchs unter den Gästen. Die dreijährige Lina und ihre Schwester, die erst ein paar Wochen alte Laura, sind die Töchterchen des preisgekrönten Kleintierzüchter-Ehepaares Carina und Leonhard Aistleitner und tragen vermutlich das „Züchter-Gen“ in sich.

Ausgezeichnetes Federvieh

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung erfolgreicher Züchter, die mit ihren Tieren bei der Lokalschau vertreten waren. Dass in den Parzellen der Edinger Kleintierzüchter buchstäblich „ausgezeichnetes“ Federvieh scharrt, wurde bei der Rassegeflügelschau in Leipzig deutlich. Carina Aistleitner holte mit ihren Friesenhühnern den Bundessieg sowie das Siegerband für das beste Einzeltier. Bei der Lokalschau Ende Oktober wurde eine Vielzahl von Tieren präsentiert, von der Wachtel bis zum Rasse-Kaninchen. „Wir hatten mehr als 200 Tiere ausgestellt, das ist eine gute Zahl“, ließ der Vorsitzende wissen.

Die Kleintierzucht als solches ist kein reiner Selbstzweck, sie dient vor allem dem Erhalt der Rassenvielfalt. Jeder Parzellen-Pächter auf der schmucken Kleintierzuchtanlage leistet einen Betrag dazu. Aktuell ist eine Parzelle frei, bei dem künftigen Betreiber wird allerdings Wert auf „züchterischen Anspruch“ gelegt. Bei der Lokalschau muss jeder Züchter eine oder mehrere Rassen an Geflügel oder Kaninchen präsentieren.

Mit den deutschen Sperbern züchtet Brutwart Helmut Stein eine Hühnerrasse, die auf der roten Liste der bedrohten Haustierrassen steht. Dass das Huhn große Eier legt und der Hahn eines Tages einen stattlichen Braten abgibt, zählt zum schmackhaften Teil der Arterhaltung. „Wir haben hier zum Glück keine Intensivhaltung, bei uns zählt mehr Klasse als Masse“, bemerkte der Zuchtwart in der Sparte Geflügel, Leonard Aistleitner.

Auch die Vereinsmeister wurden geehrt. Beim Zier-, Groß- und Wassergeflügel holte Leonhard Aistleitner den Titel. Helmut Stein wurde in der Sparte „Hühner“ Meister. Bei den Zwerghühnern war es Jürgen Hippe, bei den Tauben Lothar Koch, bei den Kaninchen Herbert Stein. Neben der Lokalschau zählt das Gockelfest im Juli zu den Klassikern. „Das Fest findet in diesem Jahr zum 51. Mal statt“, kündigte der Vereins-Chef an.

Nachwuchs bei den Ziegen

Und noch eine „frohe Botschaft“ aus dem Streichelzoo. Bei den Ziegen gab es zeitigen Nachwuchs. Auch in der großen Voliere hat sich ungewohnt früh Kindersegen eingestellt. „Die Trauerschwäne waren schon mitten im Winter am Brüten. Aus den fünf Eiern, krabbelten fünf Junge – was will man mehr“, freut sich Gerhard Stein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019