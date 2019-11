Müssen Parkplätze für Radler weichen?

Mit einer geänderten Parkregelung entlang der Hauptstraße am Ortsausgang von Edingen soll der Verkehr für Radfahrer sicherer werden. Mit entsprechenden Vorschlägen befasst sich der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 19. November. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit des Schulwegs zwischen Edingen und dem Heidelberger Stadtteil

...