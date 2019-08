Mundart-Abend mit Saxofonklängen

Eine Pause vom Alltagsstress verspricht die katholische Frauengemeinschaft (kfd) den Besuchern des Mundart-Abends am Mittwoch, 21. August, um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Michael in Neckarhausen. Die Mundartgruppe der Akademie für Ältere in Heidelberg wird zu Gast sein und mit Kurpfälzischen Gedichten und Geschichten „vun hiwwe un driwwe“ einen Angriff auf die Lachmuskeln der Zuhörer starten. Musikalisch wird der Abend von einem Saxofonisten umrahmt. Neben den Mitgliedern sind alle Interessierten zu diesem Abend mit Musik eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter um telefonische Anmeldung bis Montag, 19. August, unter 06203/1 41 00 (Heidi Gade) oder 06203/35 60 (Ingrid Röhrig). red

