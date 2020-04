Musikalische Botschaft voller Trost

„Singen und musizieren verbindet und tut gut“, ist die evangelische Kirche Deutschlands (EKD) überzeugt. Deshalb initiierte die EKD das „Balkonsingen“. Täglich um 19 Uhr sind alle eingeladen, das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ anzustimmen. „Dieses Abendlied hat etwas tröstliches, es verbindet Menschen und hat damit eine Botschaft, die ich gerne in die Welt hinaustrompeten möchte“, erklärt unser heutiger Mutmacher Berno Karolus.

Allabendlich erklimmt er mit seiner Trompete den Kirchturm der evangelischen Lutherkirche in Neckarhausen und stimmt das Lied an, das uns laut Textzeile „ruhig schlafen lässt und unseren kranken Nachbarn auch“. „Kirche ist für unsere Familie Heimat, ein Zuhause“, betont Berno Karolus und fügt an: „Nachdem wir nach Neckarhausen gezogen waren, wurden wir rasch in der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde aktiv.“

Auch der Kirchturm ist für Karolus kein unbekanntes Terrain. Bei den Gemeindefesten der Kirchengemeinde agiert er regelmäßig als Turmbläser und bringt sich zudem als Sänger beim evangelischen Singkreis ein. „Musik und Gesang haben für mich als verbindendes Element eine besondere Bedeutung und deshalb leiste ich auch in Corona-Zeiten gerne einen solidarischen Beitrag“, betont der Sozialpädagoge, der bei der Stadtmission Heidelberg arbeitet. In unmittelbarer Umgebung des Gotteshauses erfreuen sich etliche Leute am Trompetenspiel und je nach Wind- und Wetterlage würden die Töne auch ein wenig weitergetragen.

„Als kleines Dankeschön stand nach meiner Rückkehr vom Turm auch schon mal eine Flasche Wein vor die Kirchentür“, verrät Karolus. Inzwischen sei er geübt und schaffe den Aufstieg über Treppen und Ziehleitern hinauf in die Turmspitze in ein paar Minuten.

Ist der Trompeter angekommen, schwingen die andächtigen Töne des vielbesungenen Abendliedes als Hoffnungszeichen zwischen Himmel und Erde. Im Zuge der Aktion habe er sich auch mit dem Verfasser des Abendliedes, Matthias Claudius, näher befasst. Er sei ein Mutmacher seiner Zeit gewesen, in der es auch Epidemien und Not gegeben habe. In seinem Abendlied würden Zuversicht, Solidarität und Gottvertrauen zum Ausdruck gebracht. „Gott steht an unserer Seite, er begleitet uns durch diese Krise“, ist Karolos überzeugt, bevor dann Punkt 19 Uhr zur Trompete greift.

Auch nach der Zeitumstellung steht der Erdtrabant um diese Uhrzeit schon schemenhaft am noch taghellen Himmel – der Mond geht eben auch in Corona-Zeiten täglich auf und die Sonne allabendlich unter. Wer weiter entfernt vom Gotteshaus wohnt, kann Karolus’ Trompetenspiel übrigens auf der Homepage der Kirchengemeinde anhören und gerne mitsingen.

