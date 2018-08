Musikvereinigung hat Auftritte

Die Orchester der Musikvereinigung Neckarhausen haben sich in die Sommerpause verabschiedet. Die nächste Probe ist am Donnerstag, 24. August, der nächste Auftritt bei „50 Jahre Partnerschaft“ ist am 26. August von 12 bis 14 Uhr im Festzelt auf dem Freizeitbad-Parkplatz. Weiter geht’s dann mit der Kerwe in Neckarhausen am 2. September mit dem Frühschoppen bei der Viktoria von 11.30 bis 14 Uhr. Da beide Termine in der Ferienzeit liegen, bitten die Verantwortlichen jeden Musikanten, der nicht in den Ferien ist, das Orchester zu unterstützen, auch die Jungmusiker. red

Info: Infos im Internet: www.mv-neckarhausen.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018