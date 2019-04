Mutter Oberin hat „was am Keks“

Der Gesangvereins 1859/1897 Neckarhausen präsentierte sich bei seiner Frühlingsfeier in der vollbesetzten Eduard-Schläfer-Halle in Bestform. Sowohl die Liedbeiträge der Chöre, als auch die witzige Komödie der hervorragend aufgestellten jungen Schauspiel-Truppe sorgten für drei unterhaltsame Stunden. Erstmals trat auch der Kinderchor auf. Das Projekt das vor rund drei Monaten in Kooperation mit der Graf-von-Oberndorff-Grundschule gestartet wurde trägt hörbar Früchte.

„Heute ist ein besonderer Abend, man kann ihn auch als Premierenabend bezeichnen“, stellte Sven Betzold als Vorsitzender des Gesangvereins fest. „Die Sänger treten in neuen schwarzen Hemden mit Vereinslogo auf, der gemischte Chor hat ebenfalls seine Kleidung aufgepeppt und sich zudem einen neuen Namen zugelegt. Aus Germania Rocks wurde ganz im Sinne unseres fusionierten Vereins „Rocks2gether“, erklärte der Vorsitzende.

Eine weitere Premiere stand Betzold zufolge bei der Jugendtheatergruppe bevor. Erstmals führte Anja Speicher Regie. Sie hatte das Amt von Bernhard Schläfer übernommen, dem Betzold für sein langjähriges Engagement dankte. „Und nicht zuletzt tritt heute Abend auch unser Kinderchor erstmals vor Publikum auf. Machen Sie es ihren Kindern nach und schnuppern Sie mal bei einem unserer anderen beiden Chöre rein“, warb der Vorsitzende bei den Eltern um Verstärkung. Der Dirigent des Männerchors, Musikdirektor Walter Muth, kümmert sich auch um den Nachwuchs. „Der Walter hat sich dem angenommen und wir hoffen, dass das Interesse am Gesang nicht nur geweckt wird, sondern auch langfristig erhalten bleibt und fortbesteht“, betonte Betzold als Chef eines zwar jungen Vereins, der aber auf eine lange Tradition zurückblicken kann.

Jubiläumstag am 2. Juni

Bekanntlich ist der Gesangverein1859/1897 Neckarhausen im vergangenen Jahr aus einer Verschmelzung von MGV 1859 und Germania 1897 hervorgegangen. „In rund fünf Wochen, am 2. Juni, feiern wir im Rahmen eines Jubiläumstages gemeinsam unser 160-jähriges Vereinsbestehen. Die Betonung liegt auf gemeinsam, auch wenn wir wissen, dass unser heutiger Verein auf zwei Säulen gebaut ist“, sagte der Vorsitzende und fügte an: „Seien Sie uns als Gast willkommen oder unterstützen Sie uns als Helfer .“

Weiter ging es mit Gesangsbeiträgen des Männerchors unter Leitung von Walter Muth. Von dem poppigen „Only you“, das den Herren echt flott über die Zunge kam, durfte sich jeder im Saal angesprochen fühlen. Rocks2gether, dirigiert von Elena Kleiser-Wälz, schwärmte von „What a happy day“, bevor dann der Kinderchor unter anderem mit „Kumbaya my Lord“ gesanglich zum Zug kam. Aktuell zählt der Chor acht Mitglieder. Nach den Sommerferien wird mit einem weiteren Anfängerkurs an der Graf-von-Oberndorff-Schule gestartet.

Mit einem flotten Song startete auch die Komödie „Schwester Petronellas Klostergeist“. „Ich habe schon bedeutend Schlimmeres gehört, der Wille war jedenfalls da“, lobte die Mutter Oberin die Gesangskunst ihrer Mitschwestern. Ansonsten hatte sie nicht allzu viel zu frohlocken, die finanzielle Lage des Klosters war alles andere als rosig, es drohte geschlossen und die Schwestern nach Brasilien geschickt zu werden. Um das Übel abzuwenden versuchten sich die geschäftstüchtigen Nonnen im Schnapsbrennen und Kekse backen. Zudem sollten sie drei aufmüpfige Jugendliche wieder auf den rechten Weg bringen. Und dann stehen auch noch Pater Franziskus und Pater Blasius in der Tür, die just eine Autopanne hatten.

„Ganz toll gemacht“

Die Mutter Oberin landet zwischenzeitlich im Krankenhaus. „Was sie ist bekifft“, ruft eine Nonne entsetzt aus. Dass sie buchstäblich „was am Keks“ hatte, lag an den Keksen, in die unwissentlich Hanf verarbeitet wurde. Am Ende klärte sich natürlich alles zum Guten und eine kleine Romanze von ehedem löste das Rätsel um die verbotenen Pflänzchen im Klostergarten auf. Vom Publikum gab es verdienten Applaus „Ich bin wahnsinnig stolz auf Euch, Ihr habt das ganz toll gemacht“, lobte Anja Speicher die jungen Darsteller.

