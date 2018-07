NABU plant eine eigene Jugendgruppe

Anzeige

Beim Landesverband des Naturschutzbundes (NABU) Deutschland gilt Edingen-Neckarhausen als Aufsteiger des Jahres. Dieses Lob aus Stuttgart gab Stefan Brendel bei der Hauptversammlung des Ortsverbandes stolz weiter. Ein Jahr nach ihrer Gründung zählt die NABU-Ortsgruppe bereits 156 Mitglieder. Seitens des Vorstands-Quartetts der Ortsgruppe blickte Brendel auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Knapp 20 Mitglieder waren zu der Zusammenkunft in die „Neckarperle“ gekommen. Als einen „recht schönen Erfolg“ bezeichnete Brendel die Installation einer insektenfreundlicheren Straßenbeleuchtung in der Gemeinde, die auf die Initiative des NABU zurückzuführen sei. „Dass es dazu gekommen ist, ist vor allem auch mit Dein Verdienst“, attestiere Thomas Hoffmann seinem Vorstandskollegen. Ferner habe die Ortsgruppe die Wanderausstellung des Landes zum Thema Boden und Moore präsentiert sowie Stellungnahmen zu Bauplänen und dem Flächennutzungsplan abgegeben. Außerdem habe es viele Exkursionen gegeben, zuletzt gemeinsam mit dem Kultur- und Heimatbund ins Edinger Ried. Die Exklave stelle eine „unheimlich schöne und interessante Ecke“ der Gemeinde dar, so dass sich ein weiterer Ausflug dorthin lohne, bemerkte Norbert Pfrang dazu.

Mehrfach sei der NABU für Amphibien, Bienen, Enten und Fledermäuse im Einsatz gewesen. „Wir bekommen diesbezüglich Anrufe und versuchen, soweit machbar, zu raten und zu helfen“, sagte Brendel. Neben dem Anbringen von Nistkästen widme man sich auch der Vogelbeobachtung, darunter der von Schleiereulen und Turmfalken. Zuletzt sei man am Aktionstag „Lebendiger Neckar“ mit Kreativ-Angeboten in der Fischkinderstube präsent gewesen. Dort will man auch am 24. August beim kommunalen Ferienprogramm aktiv werden.