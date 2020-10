Nabu präsentiert „Tiergarten“

Die Arbeiten im „Tiergarten“ des Nabu machen Fortschritte. © NABU

Der Teich ist fertig, Trockenmauern stehen, eine Gerätehütte bietet Platz fürs Werkzeug: Im Garten des Naturschutzbundes (Nabu) Edingen-Neckarhausen hat sich trotz Corona im Laufe des Jahres einiges getan. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wollen die Naturschützer am Samstag, 31. Oktober, interessierten Bürgern bei Führungen präsentieren. Wegen Corona ist das allerdings nur in kleinen Gruppen und nach vorheriger Anmeldung möglich.

„In diesem für uns alle außergewöhnlichen Jahr konnten wir uns leider bislang kaum treffen“, erklärt der Vorsitzende Stefan Brendel. Dank einer Reihe von Unermüdlichen habe sich das Projekt Naturgarten allerdings deutlich weiterentwickelt. Hier sei ein Refugium für Wildbienen, Molche, Eidechsen und Co. entstanden.

Anmeldung per E-Mail

Die Fortschritte auf dem Gelände in der Friedrichsfelder Straße, dem die Kinder den Namen „Tiergarten“ gegeben haben, zeigt der Nabu regelmäßig auch mit Fotos bei Instagram (#nabugarten). Am Samstag, 31. Oktober, gibt es den Garten aber live von 13 bis 16 Uhr. Für Tee und Glühwein zum Aufwärmen wird gesorgt, Tassen sollten die Besucher selbst mitbringen. Anmeldungen zu den Führungen mit Angabe der gewünschten Uhrzeit sind noch per E-Mail (info@nabu-edingen-neckarhausen.de) möglich. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020