NABU will Ackerland von der Gemeinde pachten

Der örtliche Naturschutzbund (NABU) Edingen-Neckarhausen will unter die Landwirte gehen. Die Ortsgruppe hat deshalb bei der Gemeinde angefragt, ob sie einen Acker pachten kann. Dieses Anliegen sei jedoch abgelehnt worden, teilt der Vorsitzende Stefan Brendel mit. Nun soll das Thema nach dem Willen des NABU in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates erörtert werden.

In einem Schreiben an die Gemeinderäte werben die Naturschützer für ihr Anliegen. Mit dem Projekt „Gemeinsam Boden gut machen“, unterstützt von der Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI), leiste der NABU gemeinsam mit den Landwirten einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Böden und Gewässer sowie zum Schutz der Artenvielfalt, heißt es zur Begründung.

Bereits bei der Behandlung von Bürgervorschlägen zum Etat der Gemeinde kam die Bitte der Naturschützer zur Sprache. Man habe dem NABU ein Pflanzbeet angeboten, sagte Bauamtsleiter Dominik Eberle, dies sei jedoch ausgeschlagen worden. Die Idee, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, nannte CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger gut. Alle Beteiligten sollten darüber sprechen.

Die biologische Landwirtschaft habe gegenüber der konventionellen Landwirtschaft große Vorteile, argumentiert der NABU. Durch den Verzicht auf Pestizide und synthetische Düngemittel könne sich das Boden- und Gewässerleben normal entwickeln und trage so zu einem natürlichen und stabilen Ökosystem bei. Außerdem könne dadurch der drastische Artenrückgang der letzten Jahrzehnte bei typischen Feldpflanzen und -tieren verlangsamt werden. Der Ausstoß von Treibhausgasen sei bei der ökologischen Landwirtschaft bis zu 62 Prozent geringer.

Die Anfrage sei mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Gemeinde eigene Grundstücke nur an Landwirte verpachtet. Darüber soll nun noch einmal öffentlich gesprochen werden, wie der NABU fordert. Zugleich fragt er nach konkreten Zahlen zur Landwirtschaft in der Gemeinde. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes (Stand 2015) sind 58 Prozent der Gemarkung landwirtschaftlich genutzt, das sind knapp 700 Hektar. Die Naturschützer wollen wissen, wie viel davon ökologisch bearbeitet werden. Die Bundesregierung strebe einen Anteil von 20 Prozent an. Von diesem Ziel sei man weit entfernt.

Zum Wohle der Gemeinde und zur Unterstützung der Ziele der Bundesregierung will der NABU erreichen, dass Grundstücke der Gemeinde, die erneut landwirtschaftlich verpachtet werden, nur noch ökologisch bewirtschaftet werden dürfen.

Info: Internet: nabu-edingen-neckarhausen.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018