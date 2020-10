Nachhaltiges auf den Teller

Mit dem Projekt „GeLeNa – gemeinsam, lecker, nachhaltig. Kita-Essen mit Herz und Verstand“ wird die Evangelische Kirche Mannheim das Mittagessen in ihren Kitas umstellen. Ziel ist, Mitarbeitende, Kinder und ihre Familien gleichermaßen in diese zukunftsfreundliche Entwicklung einzubinden. Wie Sprecherin Kirsten de Vos ankündigte, wird die Umstellung der Mittagsverpflegung von Kochkursen und themenspezifischen Angeboten für die Erwachsenen sowie Mitmachaktionen und Erlebnissen für die Kinder begleitet.

In den evangelischen Kitas kommen pro Jahr mehr als 560 000 Essen auf den Tisch. In 27 der 46 Kitas wird bereits jetzt frisch gekocht. Planungsaufwand, Bestellung und Einhaltung der Vorgaben sind für alle Kitas beträchtlich. Diese Vorgänge werden mit dem Projekt „GeLeNa“ vereinfacht und um zukunftsweisende Komponenten erweitert. So wird das Essen auf saisonale Kost aus regionalem Öko-Anbau umgestellt, Fleisch kommt seltener auf den Tisch und für die Klimabilanz wird eine „KlimaTeller-App“ eingesetzt.

Kinder wählen Gerichte aus

Aus einer Sammlung können die Kitas Gerichte auswählen, die möglichst klimafreundlich, saisonal, lecker und gesund ist. Das Projekt fußt auf den langjährigen Erfahrungen einer der evangelischen Kitas. Mit den Pilot-Kitas wird das Projekt nun bis zur Jahresmitte 2021 auf breitere Füße gestellt und soll innerhalb der nächsten fünf Jahre auf alle evangelischen Kitas in Mannheim ausgeweitet werden. In den derzeit 46 evangelischen Kitas kümmern sich rund 650 pädagogische Fachkräfte um rund 2800 Kinder. „Dieses Projekt begrüße ich zutiefst und freue mich auf dessen Umsetzung“, sagt Dekan Ralph Hartmann: „Die Bewahrung der Schöpfung ist einer unserer Aufträge.“ red/dv

