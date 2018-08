„Habt Ihr alle ausgeschlafen?“ Auf diese Frage, die Miriam Jörder mit kräftiger Stimme stellt, reagieren rund 20 Kinder morgens um neun Uhr mit einem Antwortchor, der aus nein und ja besteht. Für alle hat die Jugendleiterin der DJK-Neckarhausen so einiges in petto. So sind auch „Morgenmuffel“ bald putzmunter. Frühaufsteher sowieso. Eltern, die ihre Sprösslinge zum Ferienspaß „Spiele, Spiele, Wasserspiele“ begleitet haben, wissen den Nachwuchs in guten Händen: Die 24-jährige Masterstudentin der Ernährungswissenschaften hat sichtlich Erfahrung.

Seit mehr als fünf Jahren schon engagiert sich die junge Frau im Verein. Außerdem ist sie Jugendleiterin bei der DJK-Sportjugend des Diözesanverbands Freiburg. Dort organisiert sie auf Landesebene Veranstaltungen und Freizeitangebote für und mit Kindern und Jugendlichen sowie Fortbildungen für Übungsleiter. DJK steht für „Deutsche Jugendkraft”, was auf ein Bibelzitat zurückgeht. Die DJK-Vereine sind ab 1920 aus der katholischen Kirche heraus entstanden, ganz ähnlich wie andere zum Beispiel aus der Arbeiterbewegung heraus. Laut Sportjugend-Internetseite werden über Sport und Spiel Tugenden wie Gemeinschaftsgefühl und Teamgeist gefördert sowie christliche Werte wie Fairness und Toleranz gelebt.

Jugendleitungsteam im Aufbau

In Neckarhausen baut Jörder zusammen mit ihrem Amtskollegen Jonas Noglik zurzeit ein Jugendleitungsteam auf. Marie Müller und Lucas Hurst bringen sich bereits als jugendliche Helfer ein: Die DJK-Manager von morgen machen sich mit organisatorischen Aufgaben vertraut. „Meine Freizeit ist gut gefüllt, aber es macht Spaß“, sagt Jörder, dann widmet sie sich ganz dem Ferienprogramm auf der Vereinsanlage. Zu Beginn gibt es Kennenlernspiele. Da ist viel Gelächter zu hören. „Für die Kinder ist es toll, dass sie sich austoben können“, weiß Jörder. „Die Wasserrutsche gefällt mir immer am besten“, sagt Marc (10). „Und Fußballspielen“, fügt Matteo (10) hinzu, der dieses DJK-Ferienangebot ebenso kennt und schätzt.

