Naturschützer gärtnern weiter

Arbeiten an einer Benjes-Hecke im neuen NABU-Garten in Edingen: Im Totholz sollen Kleintiere Lebensraum finden. © NABU

Der Naturschutzbund (NABU) ist in Edingen-Neckarhausen weiter auf Wachstumskurs. Allein im vergangenen Jahr ist die Zahl der Mitglieder nach Angaben des Vorsitzenden Stefan Brendel um rund zehn Prozent auf 173 angestiegen. Das sagte Brendel bei der Hauptversammlung am Montag im Rathaus.

Trotz vieler Aktivitäten ist es um die Finanzen der Ortsgruppe gut bestellt. Dank zahlreicher Spenden konnte das Jahr 2019 sogar mit einem vierstelligen Plus in der Kasse abgeschlossen werden, wie aus dem Finanzbericht hervorgeht. Erhebliche Ausgaben erwartet der NABU in diesem Jahr beim weiteren Bau des „Tier-Gartens“, wie die Kinder der Ortsgruppe den Garten am Grenzweg in Edingen getauft haben.

15 Meter Benjes-Hecken

„Der Garten bleibt unser Hauptthema“, sagte Brendel nach der Versammlung im Gespräch mit dem „MM“. Weil die Arbeiten gut vorankommen, rechnet er damit, dass die ursprünglich kalkulierten zehn Jahre nicht ganz bis zur Fertigstellung gebraucht werden. „Wir sind fleißig am Buddeln“, erklärte er weiter. Knapp 15 Meter Benjes-Hecken seien inzwischen angelegt. Sie bestehen aus Totholz und bieten Kleinlebewesen einen Unterschlupf.

Außerdem verfüge der NABU inzwischen über rund zehn Kubikmeter Sandsteine, die für das Projekt gespendet worden seien. In diesem Jahr soll unter anderem ein Zaun rund um den Teich gebaut werden, in dem außerdem die Folie eingebracht werden muss. Beides zusammen ist mit Materialkosten von rund 1500 Euro verbunden.

Zur Sprache kam in der Versammlung laut Brendel auch das Eckpunktepapier der Landesregierung als Reaktion auf das Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“. Im Großen und Ganzen sei das „eine feine Sache“, sagte der NABU-Vorsitzende, schränkte aber ein: „Wir haben etwas Angst, dass es verwässert wird.“

Im Dialog mit Landwirten

Im Austausch ist der NABU nach den Worten von Brendel auch mit den örtlichen Landwirten. Ärgernis für beide Seiten sind Hundehalter, die ihre Vierbeiner zum Gassigehen in die Feldflur und auf Äcker führen, ohne die Hinterlassenschaften zu beseitigen. „Hier wollen wir gemeinsam mit der Gemeinde und den Schulen Aufklärungsarbeit leisten“, kündigte Brendel an.

Wie aktiv die Ortsgruppe im vergangenen Jahr war, zeigte der Rechenschaftsbericht auf. 2020 soll es mindestens genauso aktiv weitergehen. Neu ist die geplante Kooperation mit der örtlichen Volkshochschule, unter anderem mit einer Exkursion am Neckar.

Bei einem Vortrag von Carsten Brühl (Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau) geht es am 10. Februar um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses ebenfalls um das thema Artenschutz. Anschließend diskutieren auf dem Podium Michael Hoffmann (Biolandwirt, Wersauer Hof in Reilingen), Georg Koch (Sprecher Ortsbauernverein Edingen-Neckarhausen), Christian Eichert (Geschäftsführer Bioland Baden-Württemberg) sowie Jochen Goedecke (Regionalberater Süd des NABU-Projekts „Fairpachten“). Landesgeschäftsführer Uwe Prietzel wird den Abend moderieren.

Info: www.nabu-edingen-neckarhausen.de

