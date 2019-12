Neckargruppe erwägt Klage

Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe lässt die Erfolgsaussichten einer Klage gegen das Bad Wimpfener Unternehmen Solvay prüfen. Das hat die Verbandsversammlung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Durch die Einleitung von Produktionsrückständen in den Neckar war die Chemikalie Trifluoracetat (TFA) ins Trinkwasser von Edingen-Neckarhausen gelangt. Den dadurch entstandenen Schaden beziffert der Verband auf rund 130 000 Euro. Die Stadt Heidelberg, ebenfalls davon betroffen, war mit einer Klage gegen den Einleiter dem Grunde nach erfolgreich, wie Markus Morlock von den Stadtwerken in der Versammlung erklärte. hje

