Neckarhausen: Blick in den Kalender mit Fotos der Fähre

Der Neckarhäuser Gerhard Hund ist in besonderer Weise mit der Fähre verbunden. Schon sein Urgroßvater Peter Keller war Fährmann, seine Cousine Martina Kreuzer setzt bis heute mit der schwimmenden Brücke von Neckarhausen nach Ladenburg und zurück über. Da war es für ihn selbstverständlich, bei der Gründung des Fördervereins Fähre Neckarhausen dabei zu sein und mitzumachen, um dieses mehr als 500 Jahre alte Erbe zu erhalten.

„Drei Tage vor dem Lockdown haben wir den Verein gegründet“, sagt er. Voller Ideen waren er und seine Mitstreiter, doch mit Corona mussten die allesamt erst einmal auf Eis gelegt werden. „Der Malwettbewerb für Kinder ist gut gelaufen“, verweist Hund immerhin auf eine gelungene Aktion. Doch trotz der Pandemie wollte er nicht untätig bleiben. So kam die Idee auf, einen Kalender für 2021 mit Fotos der Fähre zusammenzustellen. Als begeisterter Hobbyfotograf hatte er dafür jede Menge Motive zur Auswahl.

Besonders ins Auge sticht die Luftaufnahme im Monat Juli. Wie er das aufgenommen hat? „Das fragt mich jeder“, sagt Hund. Die Antwort: Im Korb eines Heißluftballons von Michael Bering. Die Fahrt war ein Geschenk seines Bouleclubs zum Sechzigsten, dessen Vorsitzender er ist. Er habe darauf bestanden, in Ladenburg zu starten, um seine Heimat Neckarhausen von oben zu sehen. Das Warten sollte sich lohnen. An die Ballonfestivals in Ladenburg erinnert die Aufnahme im Juni, die drei der bunten Riesen über Fähre und Neckar zeigt.

Fast alle Monatsbilder sind von Hund selbst, nur eine historische Aufnahme von 1932 nicht. Zu sehen sind darauf die Fährleute im festlichen Sonntagsanzug. „Damals wurden in Neckarhausen die Glocken der katholischen Kirche geweiht“, weiß Hund. Wer sich für die Geschichte der Fähre interessiert, wird übrigens auch auf der Rückseite fündig. Dort hat der Autor neun vor allem alte Fotos zusammengestellt und auch gleich die Antwort auf die Frage geliefert, wer denn darauf zu sehen ist. Für sieben Euro ist der Kalender erhältlich, der Reinerlös fließt in die Arbeit des Fördervereins. Verkauft wird der attraktive Begleiter durchs Kalenderjahr im Hofladen Krauß in der Hauptstraße.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020