Neckarhausen: Glasfaser kommt ab Herbst in jedes Haus

Von Hans-Jürgen Emmerich

Die Einwohner von Neckarhausen dürfen sich auf superschnelles Internet freuen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat am Montag mitgeteilt, dass der Ausbau in Kürze beginnen soll. Vorausgegangen war eine sogenannte Nachfragebündelung: Mindestens 40 Prozent der Haushalte sollten sich vorab vertraglich verpflichten, einen Anschluss für 24 Monate zu buchen. Am Ende

...