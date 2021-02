Neckarhausen: Günstige Häuser im Grünen für Einheimische

Von Hans-Jürgen Emmerich

Die Jury hat entschieden, der Zuschlag für die Bebauung der Wiese im Bereich Wingertsäcker in Neckarhausen geht an die Architekten Bilger Fellmeth Frankfurt und das Unternehmen Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte in Dossenheim. Ihre Entwürfe waren bereits in der ersten Runde des Investorenauswahlverfahrens auf dem zweiten Platz gelandet, neben einem Büro aus

...