„Neckarkrotten“ erst 2021 fertig

Die neue Kita „Neckarkrotten“ im Gemeindepark in Edingen ist voraussichtlich im Frühjahr 2021 bezugsfertig. Diesen Termin hat Bürgermeister Simon Michler in dieser Woche bei der Beratung des Etats für 2020 im Gemeinderat genannt. Im ersten Halbjahr hatte es noch geheißen, die Fertigstellung solle bis nach den Sommerferien 2020 erfolgen. Verzögerungen bei der Auftragsvergabe brachten den Zeitplan durcheinander. In der Sitzung am kommenden Mittwoch soll der Gemeinderat die Dach- und Fensterarbeiten vergeben. Die Kosten werden inzwischen auf 5,5 Millionen Euro geschätzt. Eine Grundsteinlegung ist im Frühjahr vorgesehen, die vorbereitenden Bauarbeiten laufen bereits seit Sommer. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019