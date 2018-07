Neubau in der Jahnstraße bietet 18 Sozialwohnungen

Anzeige

Die Familienheim Rhein-Neckar will auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Jahnstraße 20 in Edingen ein Mehrfamilienhaus mit 18 Sozialwohnungen bauen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben zugestimmt.

Bei den Anwohnern stößt das Projekt allerdings nicht auf Gegenliebe. In der Fragestunde zu Beginn der Sitzung klagte eine Betroffene, es gebe schon heute erhebliche Probleme mit parkenden Autos. Durch den Neubau würden diese vermutlich noch verschärft. „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen“, verteidigte Bürgermeister Simon Michler die Pläne des Bauträgers. In dem vorher hier stehenden Haus aus der Nachkriegszeit habe es acht Wohnungen gegeben, zwischenzeitlich seien 24 Einheiten Gegenstand einer Bauvoranfrage gewesen. Dass die Parksituation schon jetzt angespannt sei, räumte auch Michler ein. Allerdings sei für jede Wohneinheit ein Stellplatz vorgesehen, davon etliche in einer Tiefgarage.

Das Projekt Grundeigentümerin: Gemeinde Edingen-Neckarhausen Bauträger und Erbpachtnehmer: Familienheim Rhein-Neckar eG Zahl der Wohnungen: 18 Zahl der Kfz-Stellplätze: 19 (11 in der Tiefgarage, 8 entlang der Straße) Größe der Wohnungen: 45 (Alleinstehende) bis 90 Quadratmeter (Familie). hje

Gärten bleiben erhalten

Warum nur elf der 18 Stellplätze unter der Erde lägen, wollte Stephan Kraus-Vierling (UBL) wissen. Aus Kostengründen solle die Tiefgarage nicht größer sein als das Gebäude, erläuterte Bauamtsleiter Horst Göhrig. Auf Stellplätze im rückwärtigen Bereich habe man verzichtet, weil die Gärten erhalten werden sollten. Letzteres begrüßte Irene Daners (SPD) ausdrücklich.