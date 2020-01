Neubau in Plouguerneau

Mit einer Matinée im Schloss hat die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau den deutsch-französischen Tag und den Start ins Partnerschaftsjahr „50 Jahre Jugendpartnerschaft“ gefeiert. IGP-Vorsitzende Barbara Rumer begrüßte aus diesem Anlass zahlreiche Partnerschaftsfreunde, auch namens des Infopunkts des deutsch-französischen Jugendwerks (DFJW). Der Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages stand unter dem Motto: „Zeichen für Vielfalt in Europa“. Die Gruppe „LIN’ART“ sorgte mit bretonischer Musik für die „Nähe“ zur Partnergemeinde Plouguerneau.

Im Jahr 2020 kann die „Jeunesse“ auf 50 Jahre Jugendpartnerschaft zurückblicken, was die Jugendlichen Maria Ritter, Helena Klersy und Areewan Val in ihrem Vortrag „Wussten Sie schon?“ besonders hervorhoben. Das Jahr 2020 ist für die IGP für die Sicherung unserer Partnerschaft sehr wichtig. Die Begegnungen der Menschen sollten im Vordergrund stehen, die Jugendprojekte fortgeführt werden. Die Sportbegegnungen zwischen der Handball- und Fußballjugend finden im April in Edingen-Neckarhausen statt.

„Außergewöhnliches Projekt“

Ein außergewöhnliches Projekt wird nach den Worten von Rumer der Neubau einer Partnerschafts-Begegnungsstätte in Plouguerneau sein. Dieses deutsch-französische Haus soll für den Jugendaustausch und die deutsch-französische Kultur- und Spracharbeit genutzt werden. Die IGP und der von Deutschen und Franzosen gegründeten Förderverein sehen in der Verwirklichung dieses Projekts eine Investition in den dauerhaften, erfolgreichen Bestand der Städtepartnerschaft, insbesondere des Jugendaustauschs: „Wir sind optimistisch, dass das Vorhaben mit Unterstützung vieler Partnerschaftsfreunde und beider Gemeinden in diesem Jahr der Jugendpartnerschaft gelingen wird.“ red

Info: Programm und Infos: www.igp-jumelage.de

