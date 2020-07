Neue IG setzt sich für "Lilienspielplatz" ein

Zwei Kiefern, ein Sitzbereich unter einem Ahorn, gegenüber eine mächtige Eibe und dazwischen eine größere Rasenfläche: Das könnte die Basis für den künftigen „Lilienspielplatz“ sein. Zumindest, wenn es nach der gleichnamigen Interessengemeinschaft (IG) ginge, die sich am Samstag auf der Grünfläche an der Ecke Lilienstraße und Friedrichsfelder Straße in Neu-Edingen formlos gegründet

...