Neuer Anlauf für „Wohnquartier Tennisplätze“

Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen befasst sich heute Abend erneut mit dem kleinen Neubaugebiet auf den Tennisplätzen in Edingen Südwest. Auf dem Areal zwischen Hundertmorgen und Vogelskorb sollen nach dem aktuellen Vorschlag der Verwaltung 24 Wohneinheiten in vier Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage entstehen.

Mit dem Verkauf des Geländes will die Gemeinde teilweise den Neubau von Tennisplätzen und Funktionsgebäude im Sport- und Freizeitzentrum finanzieren. Nach Protesten von Anwohnern war die ursprünglich deutlich massiver geplante Bebauung abgespeckt worden. Eine weitere Reduzierung hält man im Rathaus auch aus finanziellen Gründen nicht für vertretbar. Zudem würde dies das Wohnen in dem Objekt verteuern, heißt es.

Fortschritte könnte es auch bei der Bebauung auf der Wiese in den Wingertsäckern in Neckarhausen (Wiese gegenüber Bäko) geben. Die Bauzeile mit 16 Reihenhäusern entlang des Kelterwegs würde die Verwaltung gerne an einen Bauträger vergeben, für weitere acht Bauplätze könnten sich voraussichtlich im Jahr 2021 private Bauherren bewerben. Ob diese Grundstücke in Erbpacht zur Verfügung gestellt oder verkauft werden, muss der Gemeinderat entscheiden.

Weitere Themen der Sitzung sind mehrere private Bauvorhaben sowie Satzungen über die Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten und über den Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr. Bürger können sich gleich zu Beginn der Tagesordnung in der Fragestunde zu Wort melden. Die öffentliche Sitzung beginnt ausnahmsweise bereits um 17 Uhr und findet im Bürgersaal des Rathauses in Edingen statt.

