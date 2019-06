Neuer Club bereitet seinen Umzug vor

Der Erste Tennisclub (TC) Edingen-Neckarhausen steht kurz vor dem Einzug in sein neues Domizil am Sport- und Freizeitzentrum in der Mannheimer Straße. Nachdem in der vergangenen Woche das Dach des Funktionsgebäudes aufgeschlagen worden war, befindet sich der Neubau in den letzten Zügen. „Eigentlich wollten wir schon unser Sommerfest Ende Juli dort feiern“, berichtet Eberhard Wolff. Doch der Bauzeitenplan sei in Verzug.

Trotzdem laufen am Sitz des früheren TC Grün-Weiß die Vorbereitungen für den Umzug. Einiges an Ausstattung könne bereits in der neuen Garage und auf den Plätzen deponiert werden, erläutert Wolff: „Wir brauchen jede helfende Hand, um unseren Umzug in die neue Vereinsstätte vorzubereiten.“ Treffpunkt ist Samstag, 29. Juni, um 10 Uhr auf der alten Anlage in Edingen-Südwest.

„Die Plätze sind seit Monaten fertig“, erklärt Wolff. Doch ohne das Funktionsgebäude mit Duschen und fließendem Wasser könne man noch nicht darauf spielen. Sollte es im Sommer mit dem Beginn des Spielbetriebs klappen, will der Club die Einweihung trotzdem ins nächste Frühjahr verschieben.

Noch nicht geregelt ist, unter welchen Konditionen der neue Club das Tenniszentrum nutzen kann, das die Gemeinde gebaut hat. Ein entsprechender Mietvertrag stand zwar bereits auf der Tagesordnung des Gemeinderates, wurde aber wegen offener Fragen zurückgestellt. Einen neuen Anlauf unternimmt die Verwaltung in der letzten Sitzung des alten Gemeinderates am kommenden Mittwoch, 26. Juni, ab 17 Uhr im Bürgersaal.

„Noch Klärungsbedarf“

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am neuen Tenniszentrum hatten wir in der vergangenen Woche von einer Fusion zwischen dem TC Grün-Weiß Edingen und der Tennisabteilung des DJK Neckarhausen geschrieben. Tatsächlich haben sich die aktiven Tennisspieler der DJK dem neuen Club angeschlossen. Darauf wies auch der DJK-Ehrenvorsitzende Walter Köhler den „MM“ hin: „Es hat keine Fusion gegeben. Die DJK spielt weiter Tennis in Neckarhausen.“ Darauf legt auch der stellvertretende Vorsitzende der DJK, Dominik Häfner, Wert. Die rund zwölf Aktiven hätten sich dem Tennisclub angeschlossen, um dort ihre Rundenspiele zu absolvieren. Die bisherige Tennisabteilung mit rund 80 Mitgliedern bestehe aber auch nach der gerade erst beschlossenen Fusion mit der Fortuna Edingen in dem neu gebildeten Verein weiter.

Ein Feld sei in diesen Tagen für die Saison vorbereitet worden, auf einem weiteren habe man mehrere Bouleplätze angelegt. Obwohl Tennis in der DJK künftig ein reiner Freizeitsport sei, werde es weiter gepflegt. Eine eigene Abteilung Tennis werde es auch in dem neuen Verein DJK/Fortuna geben.

Über kurz oder lang würden alle Flächen für den Sport im Freien in Neckarhausen-Nord aufgegeben. Es bestehe aber „mit Sicherheit noch Klärungsbedarf“, betont Häfner und verweist auf die Notwendigkeit weiterer Gespräche in dieser Sache mit der Gemeinde. Diese will das gesamte Areal möglichst bald für eine Wohnbebauung erschließen, fängt damit aber am Nordrand an. Hier stehen in Kürze die Arbeiten zum Abriss der Kleintierzuchtanlage an.

