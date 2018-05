Neuer Gesangverein ehrt „alte“ Mitglieder

Anzeige

„Musik ist ein wichtiges Kulturgut unseres Landes. Ohne Musik, ohne Chöre wäre unser Land um vieles ärmer“, betonte der Sängerkreis-Vertreter. Er zeichnete Herbert Schwarz für 40 Jahre aktives Singen mit der Ehrennadel in Gold des badischen Chorverbandes aus. Der Verein dankte ihm seinen Einsatz als „Sänger und Schaffer“ mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Die Ehrennadel in Gold des deutschen Chorverbandes erhielt Norbert Bozek für sein 60-jähriges Sänger-Engagement. „60 Jahre aktives Singen, das wird es künftig immer seltener geben“, prophezeite Kleefisch und fügte an: „Es gibt immer weniger Sänger, die bereit sind, in einem Chor mitzusingen.“ Seine besonderen Verdienste um den Chorgesang bekam Bozek seitens des Sängerkreises zudem mit der silbernen Schubert-Plakette honoriert. Dem Gesangverein Neckarhausen wünschte Kleefisch „Glück auf für eine gute Zukunft.“

Mit Ehrennadeln dankte der Verein seinen langjährigen fördernden Mitgliedern: 25 Jahre: Hannelore Lueg. 40 Jahre: Ekkehard Furrer, Karl Stachura, Dieter Kilz, Friedrich Zeh. 60 Jahre: Manfred Stohl. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft und weitere Verdienste wurde Willy Köhler zum Ehrenmitglied ernannt. Über das Theaterstück werden wir noch berichten. fer

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018