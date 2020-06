Neuer Kunstrasen kommt im Sommer

Der geplante Neubau eines Kunstrasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde Edingen-Neckarhausen soll wie geplant im Sommer über die Bühne gehen. Das hat Bürgermeister Simon Michler im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Bevor die Bagger rollen, muss das Gelände allerdings auf mögliche Kampfstoffe untersucht werden, wie Bauamtsleiter Dominik Eberle erläutert. Deshalb wird der Platz am Dienstag, 9. Juni, von Experten mit Sonden untersucht. Sollten sie etwas Verdächtiges entdecken, gibt es weitere Erkundungen. Die Vergabe der Arbeiten zum Bau des Platzes ist laut Michler in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 24. Juni, vorgesehen. hje

