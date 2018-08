Neuer Spielplan

Anzeige

Theaterfreunde in Edingen und Neckarhausen erwarten mit Spannung den neuen Spielplan für das Regionalabo 2018/2019. Die Termine stehen nun fest, der Bus für den sicheren und bequemen Transfer von Edingen-Neckarhausen nach Mannheim und zurück wird organisiert. Die Abonnenten von Anneliese Fetzer (Edingen) und Jutta Guthmann (Neckarhausen) erwartet ein buntes Programm auf den Bühnen des Nationaltheaters.

Das Abo beginnt am Freitag, 12. Oktober, mit „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Verdis „Rigoletto“ kommt am Sonntag, 11. November, die Oper „Werther“ von Jules Massenet am Samstag, 8. Dezember. Das neue Jahr startet mit „La Bohème“ von Giacomo Puccini am Freitag, 4. Januar. Diese Oper aus dem Jahr 1974 erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit.

Orpheus und Sanssouci

Im Januar/Februar gibt es im Schauspiel „Judas“ mit Samuel Koch. Am 3. März kommt die heitere Operette von Jacques Offenbach, „Orpheus in der Unterwelt“, auf die Bühne, im März/April folgt das Schauspiel „Meine geniale Freundin“ nach den Romanen von Elena Ferrante. „Norma“ von Vincenzo Bellini ist am 26. April zu sehen. Am 17. Mai gibt es einen gemeinsamen Abend von Oper und Tanz: „Sanssouci“. Im Juni folgt „Ansichten eines Clowns“ nach Heinrich Böll, den heiteren Abschluss macht „Evolution“ mit Choreografien von Liliana Barros und Stephan Thoss.