Neues Grün im Schlosspark Neckarhausen

Neues Pflanzbeet am Eichenplatz im Schlosspark. © Gemeinde

Von Hans-Jürgen Emmerich

Neue Bäume, neue Beete, neue Blüten: Im Schlosspark in Neckarhausen tut sich etwas. Bei einem Rundgang im Beisein von Bürgermeister Simon Michler und der Umweltbeauftragten Vivien Müller haben sich Vertreter der Gemeinde und der Schlossparkfreunde davon in den vergangenen Tagen überzeugt.

Neupflanzungen und aktuelle Projekte waren bei der Begehung ein Thema, wie Vivien Müller berichtet. „Im vergangenen Jahr konnten mit Beteiligung des Vereins der Schlossparkfreunde einige neue, blühende Inseln im Park entstehen“, erläutert sie. Man habe gezielt Blumen und Stauden gepflanzt, damit es nahezu das ganze Jahr über blüht, erläutert Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt. Dies sei nicht nur ein Blickfang beim Spaziergang durch den Park, sondern diene der Natur auch als wichtige Nahrungsquelle bis in den Spätherbst hinein.

Ein kleiner Platz zur Erholung wurde um den Baumstumpf der alten Stileiche herum angelegt, die im Oktober 2016 umgestürzt war. „In diesem Jahr sollen dort Sitzbänke aus Sandstein und Holz folgen“, kündigt Müller an. Der Baumstumpf selbst soll aufbereitet werden. Das Holz sei ziemlich dunkel geworden, der Stumpf werde deshalb sauber abgeschnitten und begradigt. Am Ende erhält er eine Schutzplatte aus Panzerglas. So will man sicherstellen, dass die Jahresringe des vermutlich mehr als 100 Jahre alten Baums auf Dauer sichtbar bleiben. Zugleich ist ein Baumkalender geplant: Markante Jahreszahlen werden dann mit wichtigen lokalhistorischen Ereignissen verknüpft. Daneben wurden neue Bäume und Sträucher gepflanzt. So sind jetzt unter anderem Erdbeerbaum, Eisenbaum, Bienenbaum, Zimtahorn, Samthortensie und Mönchspfeffer zu finden.

Insgesamt haben Pflanzungen und Errichtung des Platzes um die alte Eiche rund 40 000 Euro gekostet, wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilt. Der Verein der Schlossparkfreunde Neckarhausen hat sich an der Gestaltung des Platzes mit einer Summe von rund 7 200 Euro beteiligt. Für die Pflanzinseln mit den Herbstblühern steuerten die Förderer rund 5100 Euro bei. „Wir hoffen auch in Zukunft noch auf viele gemeinsame Projekte für einen naturnah gestalteten Park als kleines Naherholungsgebiet“, erklärt Vivien Müller abschließend.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020