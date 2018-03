Neun Gastronomie-Betriebe gleichzeitig geführt

Anzeige

„Abends blinzelt mir der Mannheimer Fernsehturm zu“, erzählt Joachim Mayer schmunzelnd. Und damit lässt eine frühere Wirkungsstätte des bekannten Mannheimer Gastronomen grüßen. In seinen Glanzzeiten führte er neben dem „Rosengarten“ mehrere Betriebe gleichzeitig, darunter auch das Drehrestaurant im Fernsehturm. Heute feiert der fitte Senior auf dem idyllischen Weiherhof seinen 90. Geburtstag.

Sein liebes „Monnem“ ist ihm immer noch sehr sympathisch. Schließlich zählte er über Jahrzehnte nicht nur gastronomisch zu den festen Größen der Stadt, er ist zwischenzeitlich auch Ehrenpräsident des großen Feurio. Geboren wurde der Jubilar in Bacharach am Rhein. Seine Eltern zogs nach Heidelberg. Sie bewirtschafteten dort das Gasthaus „Bergbräu“. Auf diese Weise kam er zwar früh mit der Gastronomie in Kontakt, aber sein Herz schlug für die Musik.

Der Traum von einer Ausbildung zum Konzertpianisten ließ der Krieg zerplatzen. Im letzten Aufgebot sollte der 17-Jährige die Heimatfront verteidigen und wurde dabei schwer verletzt. „Der Arm war kaputt und damit war es aus mit dem Piano“, erinnerte sich Mayer. Außerdem sei in den kargen Zeiten das Essen gefragter gewesen als die Musik. Durch Vermittlung gelang ihm der Sprung an die Hotelfach-Schule in Luzern. Praktika absolvierte er in den renommiertesten Hotels.