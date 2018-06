Noch Karten für Spiel gegen Waldhof

Anzeige

Aus Anlass des Jubiläums 110 Jahre FC Viktoria Neckarhausen steigt am Samstag, 30. Juni, im Sport- und Freizeitzentrum das Freundschaftsspiel gegen den SV Waldhof. Es sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Zuvor bestreitet die zweite Mannschaft ab 10.30 Uhr ein Blitzturnier gegen die Freunde der TuS Einheit Weinheim sowie den FSV Zotzenbach. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt.

Eintrittskarten können per Mail an vorverkauf@viktoria-neckarhausen.de geordert oder an folgenden Kartenvorverkaufsstellen erworben werden: Schuhmacherei Hertel, Hauptstraße 428, Neckarhausen; Buchhandlung Bücherwurm, Rathausstraße 14, Edingen. Karten kosten fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. red/agö