Nora Neugier sucht „Gottes Superstars“

Am Sonntag, 11. Februar, findet in der Kirche St. Bruder Klaus in Edingen der nächste Abenteuerlandgottesdienst statt. Alle Kinder dürfen dieses Mal verkleidet kommen. Der beliebte Familiengottesdienst steht in dieser Staffel unter dem Motto „Abenteuer mit Gottes Superstars“.

Zusammen mit der Forscherin Nora Neugier erleben die Besucher viele spannende Abenteuer mit biblischen Personen

...