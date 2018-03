Nur der rote Teppich fehlte

Anzeige

„Er hat jahrzehntelang geübt, jetzt hat er sein Ziel erreicht“, scherzte Wetzel bei der Bekanntgabe von Schützenkönig Wilhelm Hess. Sein Vorgänger Thomas Bauer vervollständigte als Erster Ritter zusammen mit Gerhard Verges als Zweitem Ritter das königliche Trio. Schützenkönigin Freia Fischer schoss sich vor 24 Jahren ebenfalls schon einmal auf den Schützenthron. Sie wird von Inge Hoess als Erster und Silvia Knopf-Dieckmann als Zweiter Dame begleitet. Jugendschützenkönigin Anna Bauer landete mit dem Glück der Tüchtigen zum ersten Mal den goldenen Treffer auf der verdeckten Glücksscheibe.

Tunze und Wetzel gewürdigt

Nachdem der Schützenadel mit den obligaten Insignien ausgestattet war, kamen langjährige und verdiente Mitglieder zum Zug. Der Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, Michael Scheidel, ehrte Jutta Tunze und Stefan Wetzel für ihre vielfältigen Verdienste um Verein und Schützensport.

Von Verbands- und Vereinsseite bekamen verdiente Mitglieder ihr Engagement mit Bronze, Silber und Gold honoriert. So ging der kleine Greif in Bronze an Matthias Falter und Wilhelm Hess. In Gold gab es diesen für Manuela Ding. Mit der silbernen Kreisnadel wurde Silvia Knopf-Dieckmann ausgezeichnet, während der Verein den Einsatz von Simone Wetzel und Sabrina Schwarz mit Gutscheinen honorierte.

Nach dem Ehrungsreigen waren die tanzbegeisterten Ballgäste an der Reihe. Sängerin Tamara Pusch und Keyboarder Jens Huthoff sorgten mit Hits und Evergreens bis nach Mitternacht für ausgelassene Stimmung im Saal. Und damit unterwegs niemand die Energie ausging, waren vier Kälble-Karnevalisten zum Küchendienst angetreten.

„Diese Kooperation zur gegenseitigen Unterstützung bei Veranstaltungen hat sich bewährt“, freuten sich Oberschützenmeister Stefan Wetzel und seine Tell-Jünger über einen (fast) arbeitsfreien Abend.

