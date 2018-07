„Nussbaum“ schlägt sogar das „Paradies“

Anzeige

Die neu gebaute Wohnanlage in der Mannheimer Straße 42-44f in Edingen erhält einen stimmigen und einprägsamen Namen: Wohnanlage „Am Nussbaum“. Aus dem Namenswettbewerb der Gemeinde ging die Edingerin Hannelore Lueg als Siegerin hervor. Für ihren Vorschlag erhielt sie vom Bund der Selbständigen BdS-Taler im Wert von 50 Euro. Den Gewinn gab sie gleich wieder an die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Sina Montassere zurück, die das Geld für die Flüchtlinge der Wohnanlage verwenden soll.

Hannelore Lueg ist im Seniorenausschuss aktiv und gehört dem Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Bruder Klaus an. Wie kam Hannelore Lueg auf den Namen „Am Nussbaum“, der dann noch mit dem Zusatz „Wohnanlage“ ergänzt wurde.

Hannelore Lueg interessiert sich sehr für Geschichte. Nussbäume waren bereits zur Kurfürstenzeit bekannt und verbreitet, die Walnuss kommt aus Persien, und in der Wohnanlage sind Flüchtlinge aus Vorderasien untergebracht, erklärt sie ihre Idee. Außerdem habe sie einen einfachen Namen gewollt. Und schließlich stünden Nussbäume bereits auf dem Gelände der Wohnanlage und in Edingen.