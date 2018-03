Obstbauern helfen im Ort

Anzeige

„Was wir im Ort erwirtschaftet haben, soll auch im Ort bleiben.“ Diese Feststellung traf der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Edingen, Helmut Koch, bei der Spendenübergabe in der Jahreshauptversammlung. Die vier örtlichen Kindergärten durften sich über jeweils 500 Euro freuen.

Das Geld wurde beispielsweise bei Veranstaltungen erwirtschaftet, an denen die Obstbauern für die Bewirtung sorgten. Anlass der Spendenübergabe war das 95. Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr. „Wir haben schon des Öfteren an die Kindergärten gespendet“, sagte Helmut Koch: „Das ist eine Investition in die Zukunft.“ Außerdem hoffe man, dass auf diese Weise auch im Verein etwas nachwachse.

Jutta Melbert (Kindertagesstätte St. Martin), Iris Reinwarth (Martin-Luther-Kindertagesstätte) und Heidi Ihrig (Melanchthon-Kindergarten) nahmen die Spenden entgegen. Die Kindertagesstätte „Neckar-Krotten“ bekommt das Geld nachgereicht, da kein Vertreter der Einrichtung anwesend war. „Unsere Spende investieren wir in die Anschaffung von Klangkörpern“, ließ Jutta Melbert wissen. Auch die Vertreterinnen der beiden anderen Einrichtungen versicherten dem Verein, dass der Betrag gut angelegt wird. fer