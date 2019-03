OGL beleuchtet Thema Verkehr

Über „Mobilität und Verkehr – Die ungleichen Geschwister“ spricht Christian Irmisch ,Mitarbeiter von Siemens Mobility, am heutigen Freitag, 22. März, 19 Uhr, im Bürgersaal im Rathaus Edingen. Er kommt auf Einladung der Offenen Grünen Liste (OGL). Christian Irmisch ist seit fast 30 Jahren in der Bahnbranche als Projektleiter und im internationalen Vertrieb von Regionaltriebzügen tätig und beschäftigt sich auch intensiv mit vielen Facetten der Mobilitätswelt. Bis 1998 hat er in Mannheim und Edingen-Neckarhausen gelebt, seitdem im fränkischen Bamberg. Von dort aus pendelt er zu Siemens Mobility nach Erlangen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019