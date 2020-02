OGL bricht Lanze für Mittelgewann

Blick auf ein Feld im Mittelgewann und den Wasserturm in Edingen. © EmmericH

In einem Schreiben an den Vorsitzenden des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim setzt sich die Offene Grüne Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen dafür ein, den Belangen der Gemeinde bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan (FNP) Rechnung zu tragen. Konkret geht es darum, das als Baugebiet umstrittene Mittelgewann – so wie vom Gemeinderat im Oktober mehrheitlich vorgeschlagen – nur zu etwa der Hälfte als mögliche Fläche zur baulichen Erweiterung vorzusehen.

Der Verband befasst sich am kommenden Montag, 2. März, mit der FNP-Fortschreibung. Wie berichtet, schlägt die Verbandsverwaltung dabei vor, das Mittelgewann weitgehend im Entwurf zu belassen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, versichere Martin Müller vom Nachbarschaftsverband vor zwei Wochen. Er erinnerte daran, dass die Verbandsversammlung im Mai 2019 die Reduzierung der Fläche im Mittelgewann von zuletzt gültigen 10,7 auf 7,5 Hektar im neuen FNP beschlossen und damit einem Wunsch der Gemeinde entsprochen hatte.

„Schwerer Fehler“

Würde der Beschlussempfehlung der Verwaltung des Nachbarschaftsverbandes gefolgt, „wäre dies ein schwerer politischer Fehler, der allen Mitgliedern der Verbandsversammlung angelastet werden müsste“, heißt es in dem Schreiben der OGL. Das Mittelgewann sei ein Kleinod auf der Gemarkung. Im März 2017 habe der Bürgerentscheid mit überwältigender Mehrheit eine Bebauung abgelehnt. Neben seinem hohen naturschutzfachlichen Wert habe das Gebiet auch eine äußerst wichtige Erholungsfunktion für die Gemeinde. Nicht zuletzt wäre es aus Sicht der OGL „ein verheerendes öffentliches Signal an die Bevölkerung, wenn der von ihr mit Zwei-Drittel-Mehrheit beim Bürgerentscheid bekundete Wille vom Nachbarschaftsverband übergangen würde.“

Auch bei den übrigen Fraktionen hatte die Vorlage des Nachbarschaftsverbands für Irritationen gesorgt. „Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen“, sagte Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV). Thomas Zachler (SPD) erklärte hingegen: „Gut ist, dass der Verband zwischen Fakten und Stimmungen abgewogen hat und den notwendigen städteplanerischen Zielen den Vorrang gibt.“ CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger bemerkte: „Ich kann mit 7,5 Hektar Entwicklungsfläche genauso gut leben wie mit 4,2 Hektar.“ Denn derzeit komme eine Bebauung des Mittelgewanns ohnehin nicht in Frage. Selbst wenn der Nachbarschaftsverband die 7,5 Hektar im FNP belässt, ist das keine Vorentscheidung für eine Bebauung. Denn darüber entscheidet allein die Gemeinde. hje/agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020