OGL: Einzelhäuser nicht mehr zeitgemäß

Bevor sich der Fraktionsvorsitzende der Offenen Grünen Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen, Thomas Hoffmann, Ziele für die kommenden fünf Jahre entlocken lässt, will er erst einmal Bilanz ziehen. „Wir waren sehr fleißig“, sagt er im Gespräch mit dem „MM“ auf der Terrasse des Freizeitbades Neckarhausen. Fast in jeder Sitzung habe die OGL einen Antrag oder zumindest eine Anfrage gestellt. Auflagen zur Dach- und Fassadenbegrünung nennt er dabei ebenso wie die insektenfreundliche LED-Beleuchtung und ein umfangreicheres Klimaschutzkonzept. Auch beim Ausblick stehen Umwelt und Klimaschutz ganz oben.

Bauen und Wohnen: Auch nach Ablauf der Bindungsfrist des Bürgerentscheids steht für die OGL fest: Das Mittelgewann muss erhalten bleiben. „Da sind wir knallhart“, macht Hoffmann deutlich, signalisiert dann aber doch Kompromissbereitschaft. Eine kleine Lösung sei trotz allem langfristig denkbar, sagt er unter Hinweis auf einen früheren Vorschlag der Verwaltung. Vor allem aber will die OGL „das Wohnen neu denken“, wiederholt er eine Aussage aus dem „MM“-Sommerinterview vom vergangenen Jahr. „Eine Einzelhausbebauung gehört nicht mehr in unsere Welt“, macht er die Stoßrichtung klar: „Wir bevorzugen Mehrfamilienhäuser.“ Auch über neue Formen des Zusammenwohnens müsse man nachdenken. Warum sollten sich beispielsweise nicht mehrere Familien oder Generationen eine Küche, Werkstatt oder Waschküche teilen: „Das ist so eine Idee.“ In Harnisch bringen Hoffmann die „Gärten des Grauens“, wie er die Flächen voller Schottersteine vor den Häusern nennt. „Wir wollen die Bürger stattdessen zu blühenden Flächen motivieren“, erklärt er. Ob das von der CDU beantragte Bauflächenkataster Erfolg zeigt, bezweifelt Hoffmann. Forderungen seines grünen Parteifreunds Boris Palmer nach Bauzwang oder Enteignung erteilt er jedenfalls eine klare Absage.

Landwirtschaft: Die herkömmliche Landwirtschaft macht Hoffmann als Ursache des Artensterbens aus. Pestizide zerstörten Tiere wie die Feldlerchen, deren Bestand in jüngster Zeit um mehr als 90 Prozent geschrumpft sei. „Das ist ein dickes Brett, das wir da bohren“, weiß der Gemeinderat und setzt unter anderem auf eine Beratung der Landwirtschaft, auch in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsentwicklungsverband, dem die Gemeinde auf Vorschlag der OGL beigetreten ist.

Naturschutz: „Mir tut es in der Seele weh, dass unsere Biotope als Steinbruch verwendet werden“, klagt Hoffmann. Das Ökokonto, auf das durch die Biotopvernetzung Punkte eingezahlt wurden, werde für Neubaugebiete geplündert : „Das war nicht Sinn der Sache.“

Mobilität: Die OGL hat die Hoffnung auf einen Uferradweg entlang des Neckars noch nicht aufgegeben. Auf jeden Fall müsse die Radwegsituation insgesamt verbessert werden, vor allem im Hinblick auf die Schüler. „Wir sind da aber keine Einzelkämpfer“, sieht Hoffmann in dieser Frage ein gutes Miteinander im Gemeinderat. Trotz der bis zur Waldorfschule verlängerten Linie müsse der Busverkehr insgesamt verbessert werden. „Ein vernünftiger Zubringer zum Nordbahnhof“ müsse her, ergänzt Walter Heilmann. Für Birgit Jänicke aus Neu-Edingen ist es wichtig, den Stadtbahnhaltepunkt Neu-Edingen barrierefrei auszubauen. Der scheidende Gemeinderat Gerd Brecht wiederholt schließlich eine alte aber mit der Verwirklichung von Neckarhausen-Nord wieder topaktuelle Forderung: „Der S-Bahn-Haltepunkt Neckarhausen muss kommen.“

Finanzen: Bei allen Forderungen stelle sich stets die Frage: „Wer soll das bezahlen?“ Einen Ansatz zum Sparen sieht Hoffmann bei der Straßensanierung. „Man muss nicht alle Straßen mit Gewalt reparieren“, betont der Spitzenkandidat und fordert eine neue Prioritätenliste auf der Grundlage des Eagle-Eye-Konzeptes. Dieses dürfe nicht einfach blindlings übernommen werden. Entscheidend sei nicht nur der Zustand der Straßen, sondern auch die Bedeutung für den Verkehr.

