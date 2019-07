OGL: Hoffmann bleibt Vorsitzender

Als letzte der fünf im neuen Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen vertretenen Fraktionen hat die Offene Grüne Liste (OGL) am Mittwochabend ihren künftigen Vorsitzenden bestimmt. „Ich mache es weiter“, sagte der bisherige Amtsinhaber Thomas Hoffmann auf „MM“-Nachfrage. „Bissl mehr Frauenpower“ gebe es aber auch: So werde Neu-Gemeinderätin Birgit Jänicke den Vize-Posten übernehmen. Bisher war Rolf Stahl stellvertretender Fraktionschef. Als dritten Bürgermeister-Stellvertreter will die OGL in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 24. Juli Annelie Heitz vorschlagen. „Frauen an die Macht“, sagt Hoffmann und lacht. Die 62-Jährige, die im vergangenen Jahr für Angela Stelling in den Gemeinderat nachrückte, war zuletzt Simon Michlers vierte Stellvertreterin. In der Reihenfolge der Fraktionsgröße, in der sich die Räte in aller Regel auf die Postenverteilung einigen, ist die OGL bei der Wahl im Mai einen Rang nach vorn gerückt. agö

