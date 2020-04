Oliver Kölsch aus Edingen-Neckarhausen programmiert digitale Lernplattform für Schulen

Rhein-Neckar.Oliver Kölsch hat drei Kinder, zwei davon im Schulalter. Seine Frau ist Lehrerin am Mannheimer Lessing-Gymnasium. Das Thema Homeschooling, also Unterricht von zuhause, ist bei der Familie aus Edingen-Neckarhausen in Zeiten der Corona-Pandemie deshalb sehr präsent. „Dabei hat sich herausgestellt, dass die verwendeten Systeme einfach nicht praktisch sind“, sagt Kölsch. Regelmäßig habe er etwa

...