Online-Gottesdienst aus Lutherkirche

Die Evangische Kirchengemeinde Neckarhausen hält über die Weihnachtsfeiertage verschiedene Online-Angebote bereit, die auf ihrer Internetseite abrufbar sind (www.KircheNeckarhausen.de). Neben der Stallweihnacht an Heiligabend mit den umliegenden Kirchengemeinden (ab 15 Uhr) gehört dazu eine Hausandacht, die auch vor der Lutherkirche zum mitnehmen ausliegt. Keinen PC benötigt man für das Glockengeläut, das um 19 Uhr erklingt und dem sich acht Minuten später Gesang („O du fröhliche“) und Instrumentalspiel aus Fenstern, von Balkonen oder von der Haustür anschließen sollen. Die Christnacht aus der Lutherkirche ist dann wiederum online ab 21 Uhr über die Internetseite abrufbar, wie Pfarrer Andreas Pollack mitteilt. Die Weihnachtsgeschichte, gespielt von den Krippenfiguren in der Lutherkirche und in Szene gesetzt von Daniel Bittorf (mit Familie) gibt es ebenfalls online. Am 25. und 26. Dezember wird zudem jeweils um 10 Uhr der Weihnachtsgottesdienst live aus der Lutherkirche übertragen. red/agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020