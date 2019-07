Orangerie wird zur „Kunsthalle“

„Die Aquarell-Malerei bietet in ihrer Ausdrucksform ein breites Betätigungsfeld und man kann sich kreativ ausleben“, stellte der Leiter der Malkurse an der örtlichen Volkshochschule (VHS), Michael Huber, fest. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung mit Werken der Kursteilnehmer im Rahmen von „Rund ums Schloss.“ Die vielfältigen Exponate in der kleine „Kunsthalle“, wie Huber die Orangerie als Ausstellungsort bezeichnete, weckte bei manchen Besuchern das Interesse, selbst einmal zum Pinsel zu greifen.

In den allermeisten Fällen stellt Huber zufolge das Aquarell den Zugang zu den verschiedenen Maltechniken dar. Schließlich bewege man sich bei dieser Form der Malerei auf vertrautem Boden. „Schon im Kindergarten haben wir mit Farbkasten, Pinsel und Wasser gemalt und das Ganze später in der Schule fortgesetzt“, bemerkte Huber. So mancher sei deshalb der Ansicht, dass diese Maltechnik auch kinderleicht in ihrer Ausführung sei.

Freude an Kreativität

„Die Aquarellmalerei ist vielmehr eine der schwierigsten künstlerischen Ausdrucksformen mit der man sich lebenslang beschäftigen kann und dabei zur Erkenntnis kommt, dass es immer noch besser geht“, erklärte Huber die Methodik. Er spreche diesbezüglich aus eigener Erfahrung, versicherte er schmunzelnd. Und genau dieser Schaffensprozess werde in den Malkursen der VHS vermittelt.

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme sei die Freude am Malen. Auch die notwendigen Anschaffungen hielten sich mit Bleistift, Papier, Wasserfarben und Pinsel in Grenzen. „Die Volkshochschule als Veranstalter der Malkurse ist zugleich ein Ort der Begegnung“, sagte Huber weiter und ergänzte: „Man profitiert vom Wissen und der Erfahrung des Dozenten und vom Nachbarn abgucken ist da auch erlaubt.“

Hubers Bitte, „macht ein bissel Werbung für das Ganze“, griff Bürgermeister Simon Michler gerne auf. „Die Fortschritte bei den Ausstellern sind unverkennbar und die Ausstellung als solches ist ein sehenswerter Beitrag zu „Rund ums Schloss“, lobte das Ortsoberhaupt. Mit der von Huber angesprochenen kleinen „Kunsthalle“, der Orangerie, wolle man ebenfalls weiter vorankommen. Nach dem neuen Fußboden sollen im Innenraum weitere Sanierungsarbeiten folgen. „Bitte machen sie bis zu Ihrem nächsten runden Geburtstag so erfolgreich weiter“, bat das Ortsoberhaupt den Dozenten, der demnächst 70 wird.

Dem Anliegen schloss sich auch Hermann Ungerer an, Hubers Nachfolger im Amt des VHS-Leiters. „Der Michael unterstützt da wo es nötig ist, er kennt das Metier“, erzählte Margarete Neusser die zu Hubers langjährigen Kurs-Teilnehmerinnen zählt.

Das gleiche gilt für die Ilvesheimerin Isolde Zorn. Ihr bevorzugtes Motiv sind Schiffe: „Ich wohne am Kanal da hat man Bezug zu allem, was auf dem Neckar so schippert.“ Nah am Wasser gebaut, was ihre Bildmotive angeht, hat auch Gisela Bangert. „Ich bin immer wieder fasziniert vom Meer und unsere Freude in Frankreich unterstützen mich mit Bildmaterial bei der kreativen Umsetzung meiner Passion“, gesteht sie. Andere bevorzugten Landschaftsmotive, Portraits, Blumenbilder und Tiere in der jeweils ganz eigenen Darstellungsform.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019