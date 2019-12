Oratorium geht Zuhörern unter die Haut

Es ist ein besonderes Geburtstagsgeschenk, das sich der Ökumenische Projektchor St. Bruder Klaus der katholischen Pfarrgemeinde in Edingen gemacht hat. Zum 140. Jubiläum des Chores führten sie zusammen mit der Kurpfalzphilharmonie das „Paulus“-Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Pfarrkirche St. Bruder Klaus auf. Und, es war wohl auch eine Aufführungs-Premiere für Edingen, wie es in der Begrüßung hieß, denn das Werk „wurde endlich auch in Edingen aufgeführt“.

Pfarrer Markus Miles sprach von „Größe und Genialität“ im Zusammenhang mit dem Oratorium, und auch von dem „spektakulären Erfolg“, den Mendelssohn Batholdy mit dem „Paulus“ hatte, das die Wandlung des Saulus zum Paulus beschreibt, vom berühmten Damaskuserlebnis hin zur Missionstätigkeit.

Der Paulus ist nicht leicht, schon die Nähe zu Johann Sebastian Bach zeigt die musikalische Komplexität des Werkes. Das mit der Dramatik der Handlung zu vermischen, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Und die ist ihnen gelungen. Unter der Leitung von Matthias Hartmann spielten Chor und Orchester gerade meisterlich, individuell als auch im Zusammenspiel, sie bildeten eine wunderbare plastische Einheit in der scheinbar unendlichen Melodik des Werkes.

Schon die Einleitung mit Chor und Choral zeigte, dass hier Großes geboten wird. Gerade die dynamischen Steigerungen von Chor und Orchester wirkten im Zusammenspiel wunderbar, der Chor mit „Mache dich auf, werde Licht!“ lieferte ein einzigartiges Zeugnis seines Könnens im Zusammenspiel mit den überzeugenden Blechbläsern. Das ging unter die Haut. Auch der Sopran und Alt-Chor aus der zweiten Szene zeigte, zu welchen Leistungen der Chor fähig ist.

Einzigartiger Hörgenuss

Und wenn dann noch Solisten mit dazu kamen, entstanden einzigartige Hörerlebnisse. Das Tenorrezitativ der Steinigung in der ersten Szene mit anschließendem Choreinsatz zeigte nicht nur kompositorische Größe, sondern auch eine meisterliche Aufführungsgabe: Robert Reichinek als Tenor hatte maßgeblichen Anteil an dem Erlebnis. Ebenso hatten es die Solisten Annabelle Hund in der Sopranrolle, Esther Valentin als Mezzosopran und Markus Lemke als Bass-Bariton verstanden, sich nicht nur gut gegen die Wucht und Stärke von Chor und Orchester stimmlich zu behaupten, sondern sich auch in einem beeindruckenden Gegenspiel zu inszenieren. Das ist nicht leicht in so einem großen Kirchenraum. Aber immer wenn es an Dramatik in der Handlung ein Zusammenspiel von allen Beteiligten gab, zeigten die Solisten Stärke, da gingen sie über sich hinaus, da explodierten sie förmlich: Die Jerusalem-Arie von Hund im ersten Teil war beeindruckend. Davon hätte an sich vielleicht mehr erwünscht, mehr an individuellem dynamischen Spiel der Beteiligten, auch außerhalb der Handlungshöhepunkte. Da wirkte Hartmann etwas brav in seiner Leitung, da entstanden neben dem hochdramatischen Höhepunkten des Werkes insbesondere in den längeren Soli auch sehr ruhige Phasen, die nicht hätten sein müssen.

Dank der Nähe zu Bach hat Mendelssohn Bartholdy auch diese Teile zu einem Meisterwerk gemacht. Und dennoch, es war ein Erlebnis, ein wunderbares Empfinden, ein Genuss, eine Offenbarung: Die Faszination und Anziehungskraft des „Paulus“ ist ungebrochen, Chor, Orchester und Solisten haben es in Edingen bewiesen.

