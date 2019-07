Osterkerzen werden für Inventar versteigert

„Wir danken Gott für das gelungene Fest, die schönen Stunden und das fröhliche Beisammensein.“ Mit diesen Worten schloss Pfarrer Jörg Hirsch die Abschluss-Andacht zum Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Edingen. Trotz der brütenden Hitze waren zahlreiche Besucher in die Kindertagesstätte Martin Luther gekommen, die dieses Mal als Veranstaltungsort diente. Unter dem Motto „Neue Wege gehen“ versinnbildlichte das Fest den Aufbruch der Kirchengemeinde in eine neue Zukunft.

Der Tag begann mit einem Festgottesdienst der von Kindergartenkindern der drei örtlichen evangelischen Kindertagesstätten Martin Luther, Melanchthon und Neckar-Krotten sowie dem Team von „Klein und Groß“ mitgestaltet wurde. „Wir sind eingeladen zum Leben“, sangen die Kleinen und begleiteten ihren Vortrag mit Klatschen, Schnipsen und Stampfen. In seiner Predigt griff Pfarrer Hirsch das Fest-Motto auf. Wasser beispielsweise suche sich seinen Weg ohne Bedenken. „Edingen liegt am Neckar, und der fließt an der Gemeinde vorbei Richtung Mannheim, ohne dass man den Fluss aufhalten kann“, konstatierte Hirsch und machte Mut, nach neuen Wegen zu suchen. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom evangelischen Kirchenchor, dem Chor „Friday upstairs“, dem evangelischen Posaunenchor sowie dem Flötenkreis. Nach der geistigen Stärkung kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Mitglieder des Posaunenchors waren am Grill aktiv, während Aktive des Kirchchors das reichhaltige Kuchenbüffet managten. Gemeindemitglieder hatten eine üppige Auswahl an Salaten sowie Kuchen und Torten gespendet. „Kaffee war heute nicht das angesagte Getränk, aber der Kuchenverkauf florierte prima“, stellte Margret Rothfuß angesichts der Hitze fest. Als Durstlöscher war vor allem Wasser gefragt und Nachschub war zum Glück reichlich vorhanden. Vielleicht hatte da ja auch eine Gottesdienst-Fürbitte eines Kindes geholfen, das angesichts der tropischen Temperaturen bat: „Lieber Gott, sorge dafür, dass wir alle genug Wasser zum Trinken haben.“

Unterdessen war auch der Flohmarkt mit buchstäblichen „Fundstücken“ aus dem Kirchenfundus angelaufen. Kirchengemeinderat Daniel Herrtwich hatte den Verkauf von brauchbaren und sogar antiquarischen Stücken übernommen, darunter eine illustrierte Geschichte zur Reformation in Buchform aus dem Jahr 1907.

Am Tisch gegenüber versteigerte Hermann Graß seitens des Förderkreises der evangelischen Kirchengemeinde Osterkerzen vergangener Jahre. „Ich habe für alle geboten und bin letztlich zu diesen beiden aus den Jahren 2013 und 2014 gekommen“, zeigte Dieter Hannak auf die Unikate, die alljährlich von einem kreativen Team, bestehend aus Kornelia Krzok, Monika Saborowski, Gabi Simon und Gisela Graß, angefertigt werden. Letztere ist auch Vorsitzende der Gemeindeversammlung. Sie freute über die Gemeinsamkeit all derer, die zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben.

Pfarrer Jörg Hirsch, der vakante Kirchengemeinden betreut, war ebenfalls voll des Lobes: „Ich habe Edingen als eine lebendige Gemeinde mit vielen engagierten Menschen kennengelernt.“ Der Erlös aus dem Gemeindefest ist für die Inneneinrichtung des neuen Gemeindehauses bestimmt. „Ich hoffe mal, dass wir an Weihnachten einen Christbaum auf das bis dahin freigewordene Abriss-Gelände neben der Kirche stellen können, wo das Gemeindehaus entstehen soll“, bemerkte Gisela zu dieser neuen Wegstrecke der Kirchengemeinde.

