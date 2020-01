Palmer soll BürgerApp vorstellen

Braucht Edingen-Neckarhausen neue Baugebiete? Wo können sie erschlossen werden? Kann sich die Gemeinde dauerhaft zwei Hallenbäder leisten? Fragen wie diese könnten die Bürger künftig auf ihrem Smartphone beantworten und sich damit unmittelbar in die kommunalpolitische Diskussion einmischen.

Was der Bürgermeister Simon Michler im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat, wird jetzt in einem Arbeitskreis weiter diskutiert. Das Modell stammt aus der Universitätsstadt Tübingen, wo der Grüne Boris Palmer Oberbürgermeister ist. Über seine Erfahrungen wird er demnächst möglicherweise selbst in der Gemeinde sprechen. „Boris Palmer hat mir in einem Brief zugesagt, dass er gerne hierher kommt“, schreibt uns Fritz Stumm, seit zehn Jahren Bürger von Edingen-Neckarhausen.

„Supertolle Sache“

Seit einem Jahr interessiert sich Stumm verstärkt für die Kommunalpolitik, wie er dem „MM“ erzählt. Er besuche alle öffentlichen Fraktionssitzungen und sei keiner Partei verpflichtet. „Ich finde das supertoll, wie unser Bürgermeister das macht“, schwärmt er. Nachdem er von Michlers Plänen nach Tübinger Vorbild gelesen hatte, nahm er per Facebook Kontakt mit Boris Palmer auf und erhielt prompt Antwort von ihm. Per Brief habe ihm Palmer dann noch einmal seine Bereitschaft bekundet, nach Edingen-Neckarhausen zu kommen.

„Ich habe in der Tat vor, Boris Palmer zu dem Thema einzuladen“, bestätigt Michler auf Nachfrage. Bislang habe es aber noch keinen direkten Kontakt gegeben. Als Fan von Palmer hatte sich Michler bereits in der Vergangenheit im Gespräch mit dem „MM“ bekannt. „Die BürgerApp wäre sicher in der Region einmalig“, sagte er zuletzt im Jahresinterview. Fritz Stumm sieht die Gemeinde als „Vorreiter bei der politischen Bürgermitbeteiligung“.

Ausgangspunkt von Michlers Überlegungen war das Neubaugebiet Mittelgewann in Edingen, das nach einem Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat per Bürgerentscheid gekippt wurde. Ob und gegebenenfalls wo neue Baugebiete entstehen sollen, das ist eine der Fragen, die per App beantwortet werden könnten.

Auch in der Haushaltsdebatte kam die neue Form der Bürgerbeteiligung zur Sprache. Die Unabhängige Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) stehe für Bürgernähe und -beteiligung „und für Neues sowieso“, sagte deren Sprecher Dietrich Herold. Entscheidend sei dabei weniger die Form als vielmehr der Inhalt. „Bei bedeutenden Fragen, die die Gesamtgemeinde betreffen, ist die App sicher probat“, ergänzte er und fuhr fort: „Die Zeiten von überfallartigen Hauruck-Aktionen, die an der Bürgerschaft vorbei durchgedrückt werden sollen, sind vorüber.“

Zu Baulandentwicklung und Wohnungsbau könne die Umfrage per App Auskunft geben, wo die Bürger „weitere Entwicklungsmöglichkeiten sehen“, sagte CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger. Natürlich könnte es bei solchen Befragungen auch um andere heiße Eisen gehen. „Wenn es um unbequeme Maßnahmen geht, müssen wir die Bürger mitnehmen“, erklärte Edgar Wunder (Linke) in der Etatdebatte: „Sie müssen mitreden können, egal ob über eine App oder anders.“ Thomas Zachler (SPD) erwähnte die App zwar nicht ausdrücklich, sprach aber im Zusammenhang eine Frage an, die ebenfalls Inhalt einer solchen Befragung sein könnte: „Wir glauben eher nicht, dass wir beispielsweise unser Freizeitbad kurz- oder mittelfristig mittels Verkauf zum Schuldenabbau einsetzen können oder wollen.“

Unterdessen hat die Stadt Tübingen nach der Premiere Anfang 2019 nun bereits die zweite große Umfrage vorbereitet, die Anfang Februar startet. Dabei geht es um die Frage, ob auf der mittleren Spur der Neckarbrücke ein Radweg eingerichtet werden soll. Für Aufregung sorgte im Vorfeld der zweiten Runde die Erkenntnis eines Informatikers, wonach eine Abstimmung bereits vor dem eigentlichen Start möglich sei, wie das Schwäbische Tagblatt berichtete. Laut Boris Palmer ein „Schönheitsfehler“, der inzwischen behoben sei.

16 Prozent Beteiligung

In Tübingen fand die erste Abstimmung per App im März 2019 statt, rund zwei Jahre nach dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates zur Einführung des modernen Werkzeugs. Themen waren der Bau eines neuen Hallenbads und eines Konzertsaals. Die Beteiligung lag bei rund 16 Prozent. Zum Bau des Hallenbades sagten 47,5 Prozent der Abstimmenden, das sei ihnen sehr wichtig, beim Konzertsaal waren es nur 29,4 Prozent. Nach einem Bericht der Südwestpresse schwenkte Boris Palmer aufgrund der Umfrage um und befürwortete sowohl den Neubau eines Hallenbads als auch den eines Konzertsaals.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020