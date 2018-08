Parkplätze werden gesperrt

Anzeige

Anlässlich des Backfischfestes des Anglervereins Edingen am 18. und 19. August wird die erste Parzelle des Parkplatzes in der Hauptstraße 2 in der Zeit von Freitag, 17. August, 8 Uhr, bis Sonntag, 19. August, 24 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Im Rahmen der einwöchigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Plouguerneau wird auf dem Parkplatz beim Freizeitbad in Neckarhausen ein Festzelt aufgestellt. Der Parkplatz bleibt deshalb in der Zeit von Montag, 20. August, bis nach dem Abbau des Festzeltes am Sonntag, 2. September, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Gemeinde bittet um Beachtung und Verständnis. red