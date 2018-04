„Partnerschaftskreisel“: Einweihung wäre im August

Anzeige

Auf Antrag der Interessengemeinschaft Partnerschaft soll der Kreisel vor dem Neckarhausener Schloss „Partnerschaftskreisel“ benannt werden. Auch mit Blick auf die bevorstehenden Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft begrüßt die Verwaltung diesen Vorschlag. Die „Einweihung“ könnte im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten im August stattfinden.

Freizeitbad teurer?

Die Gebühren für die Nutzung des Freizeitbads sollen steigen, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Das schlägt die Verwaltung vor. Ab dem 1. Juni wird beispielsweise die Einzelkarte für Erwachsene 5,50 Euro kosten (bisher fünf Euro), Mehrfachkarte zwölf Eintritte 60 Euro (48 Euro), Mehrfachkarte 30 Eintritte 140 Euro (bisher 110 Euro). Die Einzelkarte für Kinder kostet drei Euro (2,50 Euro).

Weitere Themen: Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2017, überplanmäßige Ausgaben für die Einrichtung der Unterkunft in der Mannheimer Straße, Förderung der Unterkunft in der Mannheimer Straße, Erhöhung des Zuschusses für die Musikschule, Wahl der Schöffen für die Strafkammern und die Schöffengerichte, Neuschaffung einer Stelle für Schulsozialarbeit an der Pestalozzi-Schule, Neukonzeption Busliniennetz und Bericht zur Nutzung des Ruftaxis.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.04.2018