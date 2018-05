Pastorale Robe erinnert an ein Hochzeitsgewand

Anzeige

„Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.“ Mit diesem Lied gespielt von der Band „Fireflies“ und gesungen von der Gemeinde begann das Abendlob am Vortag der Primiz von Georg Henn. „Pfingsten ist das Fest der Berufung, es gibt kein passenderes Fest zur Feier der Primiz als dieses“, betonte Pfarrer Markus Miles. Das „Feuer des Geistes“ wurde tags darauf sichtbar an der Primizkerze entfacht, die zuvor ebenso geweiht wurde, wie das Primizgewand.

Die Primizkerze, die an der Osterkerze entzündet wird, soll den Neupriester bei seinem Wirken begleiten und ihn an die Worte des auferstandenen Christus erinnern. „Ihr Licht soll das Leben anderer Menschen hell machen“, betonte Pfarrer Miles bei der Weihe und fügte an: „Gib der Kerze einen besonderen Platz in deiner Wohnung. Sie wird dich immer an das ursprüngliche Feuer erinnern, mit der du für den Glauben brennst.“

Frauen der Gemeinde hatten die Kerze mit einer symbolischen Darstellung des Pfingstgeistes und Henns Primizspruch gestaltet der da lautet: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab.“