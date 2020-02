Paten finanzieren ein Dutzend Obstbäume

Ein großes Transparent an der Mannheimer Straße weist auf die gute Tat hin: Die Streuobstwiese wird um ein Dutzend Bäume erweitert, der Obst- und Gartenbauverein Edingen kümmert sich um die Pflege. Wie diese Pflege aussieht, das können interessierte Bürger am Samstag, 29. Februar, ab 14 Uhr an Ort und Stelle sehen. Dann bietet der Verein aus Anlass der Einweihung einen Schnittkurs an.

Die Bäume stehen bereit, wie Dominik Eberle vom Bauam der Gemeinde auf Anfrage mitteilt. Zwölf Paten haben sich dafür bei der Gemeinde gemeldet und sich bereiterklärt, die Aktion jährlich mit einem Betrag von 25 Euro zu unterstützen. 20 Euro davon erhält der Verein als Pflegegeld. Das Gelände gehört der Gemeinde.

Für einige Einwohner ist das eine schöne Gelegenheit, sich oder ihre Lieben zu verewigen. So wurde eine dieser Patenschaften anlässlich einer Geburt abgeschlossen. Auf die Paten oder die von ihnen Bedachten sollen kleine Schilder hinweisen. beim Blick auf die Wiese wird deutlich, dass Obstbäume hier schon eine lange Tradition haben. Einige von ihnen sind bereits erkennbar in die Jahre gekommen. Mit der Aktion wird deshalb zugleich aufgeforstet.

Die meisten der gepflanzten Stämme sind Apfelbäume. Wie die Äpfel an den Baum kommen, darüber klärt eine Infotafel auf, die auf der Wiese steht. Was auf ihren Bäumen wächst, dürfen die Paten selbst ernten. Der Begriff Streuobst geht auf die verstreute Lage der Stämme zurück. Charakteristisch dafür sind Hochstämme, im Gegensatz zu den im Obstbau heute weit verbreiteten niederstämmigen Sorten, die in Form von Plantagen angebaut werden. hje

