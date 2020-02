Paten finanzieren neue Bäume

Ein großes Transparent an der Mannheimer Straße weist auf die gute Tat hin: Die Streuobstwiese wird um ein Dutzend Bäume erweitert, der Obst- und Gartenbauverein Edingen kümmert sich um die Pflege. Wie diese Pflege aussieht, das können interessierte Bürger am Samstag, 29. Februar, ab 14 Uhr an Ort und Stelle sehen. Dann bietet der Verein aus Anlass der Einweihung einen Schnittkurs an. Die

...