Paulus-Oratorium im Doppelpack

Mit „Paulus“, einem Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy (op. 36), startet der Bruder-Klaus-Chor der katholischen Pfarrgemeinde Edingen ins 140. Jubiläumsjahr. Das Werk ist das dritte große ökumenische Chorprojekt unter Leitung von Chorleiter Matthias Hartmann. Neben dem Projektchor wirken die Kurpfalzphilharmonie und sie Solisten Anabelle Hund (Sopran), Esther Valentin (Alt), Robert Reichinek (Tenor) und Markus Lemke (Bass) mit. Die Konzerte finden am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Bruder Klaus in Edingen statt.

Der Eintritt für das Konzert kostet 18 Euro (ermäßigt 15 Euro). Im Vorverkauf sind Karten beim Bücherwurm in Edingen und in den Pfarrämtern erhältlich. fer

