Pfandgeld hilft bei Integration

„Damals hat man überlegt, ob eine Umrüstung der Pfandautomaten Sinn ergibt“, erzählte Lidl-Verkaufsleiter Sascha Schindler. Zehn Jahre später ist die Antwort ganz klar ein „Ja“. Bereits seit März 2008 arbeitet das Unternehmen Lidl mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen. Mittlerweile wurden rund 6100 Automaten mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet. Mittels Knopfdruck können Kunden bei der Leergutrückgabe entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel spenden möchten. Es komme auf die kleinen Beträge an, die keinem wehtun, so Schindler.

Die Tafel Edingen-Neckarhausen hatte sich um Fördermittel beim Bundesverband Deutsche Tafel beworben und wird nun mit einem Betrag von 3017 Euro bei der Durchführung eines Sprachkurses unterstützt. „In Edingen-Neckarhausen gibt es nun zwei Deutschkurse für geflüchtete Menschen“, berichtete Alisa Fraefel vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband (KV) Mannheim. Einen für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Sie finden direkt an der Wohnanlage am Nussbaum statt. „Der kurze Weg gestaltet sich somit vor allem für die älteren Bewohner als unkompliziert und einfach“, fügte Integrationsmanager Chirstophe Krug hinzu.

Hubert Mitsch, Leiter der Tafel beim DRK KV Mannheim, freute sich bei der Scheck-Übergabe sichtlich. Pro Öffnungstag kaufen etwa 30 bis 40 Kunden in der Tafel ein. Die Räume erinnern an einen „Tante-Emma-Laden“, die Atmosphäre wirkt fast schon heimisch. Die Regale sind gut gefüllt mit Lebensmitteln und Kosmetikartikeln. Eine Packung Reis gibt es für 50 Cent, ein großes Duschgel für einen Euro. Obst und Gemüse wird frisch geliefert. „Die Artikel sind dank Lidl alle verbilligt, aber nicht kostenlos“, erklärt Mitsch. Dies diene nicht nur zur Deckung der Betriebskosten. „Es geht um das Selbstwertgefühl“, erklärte der Leiter. Es würden auch keine Sammeltüten fertig abgepackt, vielmehr entscheiden die Kunden selbst, was sie haben möchten und sich leisten können. Nur ein entsprechender Ausweis berechtigt zum Einkauf. Insgesamt wurden in Edingen-Neckarhausen circa 2500 ausgestellt. Dort ist auch die Zahl der Familienmitglieder verzeichnet – danach richte sich die Abgabemenge.

Die Tafel in Edingen-Neckarhausen hat montags, mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 32 ehrenamtliche Mitarbeiter halten den kleinen Laden am Laufen. kata

